Fabrice Bollon will in Halle Stadträume mit Musik beleben

Fabrice Bollon in seinem Büro im Opernhaus: Der „Zettelfrosch“ ist ein Geschenk seines Sohnes aus Kindertagen und darf am neuen Arbeitsplatz nicht fehlen - ebenso wie der obligatorische Dirigentenstab.

Halle (Saale)/MZ - Fabrice Bollon hat in diesen Tagen viel zu tun. Gerade erst hat der Franzose, 1965 in Paris geboren, sein Büro am Ende verwinkelter Gänge im halleschen Opernhaus bezogen, doch dort ist er derzeit nicht allzu oft anzutreffen. Schließlich gilt es für den neuen Generalmusikdirektor (GMD) der Staatskapelle Halle, die Kollegen noch besser kennenzulernen - vor allem aber, die neue Spielzeit und mit letzten Handgriffen das damit verbundene Kulturspektakel auf dem halleschen Markt vorzubereiten.