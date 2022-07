Expertin verrät, wie lange die nervende Mückenplage in Halle noch anhält

Halle (Saale)/MZ - Die Heerschar an Mücken, die den Hallensern in diesem Sommer gehörig den Spaß am Draußensein verdorben hat, wird einfach nicht kleiner. Das musste nun auch Hannelore Klingemann aus Halle-Wörmlitz feststellen, als sie aus dem Urlaub zurückkam. Zu Hause war ihr die Freude schnell vergangen angesichts der Mückenschwärme, die über sie hergefallen seien, schreibt sie der MZ. Und ärgert sich: „Unter dieser Plage leiden die Menschen im Süden seit Juli, ohne dass irgendeine Maßnahme dagegen ergriffen wird. Ein Aufenthalt im Freien ist kaum möglich. Fenster und Türen müssen über den gesamten Sommer verschlossen gehalten werden. Lebensqualität ist anders!“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<