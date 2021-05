Experte des Deutschen Wetterdienstes sorgt sich um Halles Baumbestände

Halle (Saale) - Auf ein Ende des Regens hoffen in diesen Tagen viele, die einfach mal wieder Sonne tanken und raus möchten. Doch für die Natur in und um Halle wären weitere lange und heftige Regenschauer dringend vonnöten. Die Böden sind bis zu einer Tiefe von einem Meter rappeltrocken und haben damit zwischen Halle und Merseburg, teilweise bis nach Eisleben die extremste Trockenstress-Stufe erreicht. Wolfgang Janssen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt: „Die Niederschläge haben nicht gereicht, um die Feuchtigkeit in tieferen Bodenschichten aufzufüllen.“

Rappeltrockenes Halle: Grundwasserspiegel ist durch die Trockenheit der letzten Jahre niedriger

Gab es im Mai bis jetzt 64 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, so seien nach Berechnungen des DWD mindestens noch 89 weitere Liter pro Quadratmeter notwendig, um dem Boden wieder Wasser auf normalem Niveau zuzufügen, erläutert Janssen. Die Zahlen beziehen sich auf Messwerte aus Bernburg, Halle selbst hat keine Messstation des DWD.

Die Trockenheit bedeutete aber für de Landwirtschaft in der Region nicht unbedingt ein weiteres Katastrophenjahr: „Die Bedingungen sind in diesem Jahr günstiger für Pflanzen und Getreide, die mit dem Wasser aus den oberen Schichten zurecht kommen“, sagt Janssen. Problematisch werde es für Bäume, deren Wurzeln teilweise bis gut zwei Meter in den Boden reichen.

Gießen, wie es schon seit den Vorjahren an einigen Stellen - so auch im Paulusviertel - mittels Wassersäcken passiert, wird also auch 2021 notwendig sein. Denn der Agrarmeteorologe macht deutlich, dass man auch beachten müsse, dass nicht jeder Regentropfen für ein Auffüllen der Wasserspeicher im Boden ankommt, da einen Teil die Pflanzen aufnehmen, zum anderen auch Bodenschichten wie Ton das Weitersickern verhindern. Zudem sei auch der Grundwasserspiegel durch die Trockenheit der letzten Jahre niedriger.

Mit „Bodenfeuchteviewer“ selbst ein Bild von der Bodenfeuchtesituation machen

Einen neuen Service bietet der Wetterdienst übrigens ab 1. Juni an: Dann wird der neue „Bodenfeuchteviewer“ online vom DWD freigeschaltet: „Damit kann sich jeder Interessierte selbst ein Bild von der Bodenfeuchtesituation machen.“ Auf der Karte kann in jede Region Deutschlands hereingezoomt werden und so in Erfahrung gebracht werden, ob Trockenstress, ausreichende Wasserversorgung oder sogar eine Überversorgung aufgrund zu starker Regenfälle herrscht.

Starkregen wird zumindest in den nächsten Tagen nicht über Halle herunterkommen. Wie der DWD vorhersagte, blieb es am Samstag meist niederschlagsfrei bei Temperaturen von bis zu 19 Grad. Am Sonntag gab es zwar einen Wechsel von sonnigen und bewölkten Abschnitten, es blieb aber trocken. Auch am Montag soll es trotz lockerer Quellbewölkung niederschlagsfrei bleiben bei Höchstwerten bis zu 22 Grad. Der Trend für die kommenden zehn Tage laut Vorhersage des DWD lautet: Es wird wärmer und trockener. (mz)