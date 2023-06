Halle/dpa - Im Stadtgebiet von Halle ist nach Angaben des Bundes für Umwelt und Naturschutz erstmals eine Europäische Wildkatze gefunden worden.

Das Tier sei dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen, teilte der BUND am Donnerstag mit. Ein Autofahrer habe den sandfarbenen Kadaver der streng geschützten Katzenart mit dem Namen Felis silvestris Ende Mai an der Bundesstraße 91 in Richtung Halle gesehen.

Durch einen Abgleich der genetischen Daten in einer Datenbank wollen die Tierschützer nun mehr über die Wanderbewegung der Wildkatze herausfinden und Schutzmaßnahmen für Artgenossen ergreifen. In ländlichen Gebieten Sachsen-Anhalts - unter anderem im Harz und an der Mittelelbe - wurden bereits Wildkatzen erfasst. Die Tiere fühlen sich besonders in naturnahen Laub- und Mischwäldern wohl.