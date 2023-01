Die Lokale in Halle bieten eine große Auswahl beim Frühstück an. Eine kleine Reise durch die hallesche Frühstückslandschaft.

Rührei, Brötchen und Kaffee: Wo es sich in Halle am besten frühstücken lässt

Leben wie Gott in Frankreich: Beim Frühstück in Halles Innenstadt kann man es sich auch unter der Woche so richtig gut gehen lassen.

Halle (Saale)/mz - Dieses Szenario kennen Einige sicher nur allzu gut: Der Magen knurrt am Morgen - der Blick in den Kühlschrank bietet aber nur gähnende Leere. Doch sich bei den frostigen Temperaturen zum nächsten Supermarkt zu kämpfen, um dann entnervt in einer ewigen Kassenschlange anzustehen, macht sicher auch nicht schneller satt und glücklich. Eine weitaus bequemere Variante: Frühstücken gehen.

Frühstücken in Halle: Große Auswahl in der Innenstadt

Die Wahl des Brunch fällt auch in Halle gar nicht so leicht: Lieber Brötchen mit Marmelade und einer leckeren Kaffee-Spezialität oder doch lieber ein veganes Fitness-Frühstück mit entgiftenden Grüntee? Die Lokale der Innenstadt von Halle halten für jeden Geschmack, Lebensstil und Geldbeutel das passende Angebot bereit - oft sogar bis in die frühen Abendstunden hinein. Hier nur ein kleiner Überblick:

Sonntagsbrunch in Halle: „Café nt“ (Große Ulrichstraße 51)

Theaterfreunde und allerlei Künstler kehren sonntags gern im „Cafe nt" ein. Inmitten der Kulturinsel darf beim Sonntagsbrunch (13,90 Euro p. P.) von 10 bis 14 Uhr nach Herzenslust geschlemmt und die Galerie berühmter lokaler Persönlichkeiten bestaunt werden. Auch wochentags bietet die Speisekarte des "nt" bis 12 Uhr eine große Frühstücks-Vielfalt.

Leckeres Frühstück in Halle: „Café Lekkery“ (Kleine Ulrichstraße 24B)

Auch in Halles berühmtester Kneipenmeile werden hungrige Gäste schnell fündig: Das kleine „Cafe’ Lekkery“ besticht nicht nur durch das zuckersüße Interieur samt Pünktchen-Geschirr sondern auch durch ihr „lekkeres“ Frühstück, welches mit selbstgebackenem Brot auf ebenso süßen Etagere’s gereicht wird.

Den ganzen Tag Frühstücken im „Roter Horizont“ (Kleine Ulrichstraße 27) in Halle

Ob nun unter der Woche oder am späten Sonntagnachmittag: Im „Roten Horizont“ geht es bei der Frühstücksgemeinde bis 17 Uhr recht munter zu. Gemeinsam in den Tag startet man hier z. B. mit dem „Frühstück für Zwei“ (19,60 Euro) und frisch gepressten Orangensaft, während man entspannt dem Treiben auf der Straße zuschaut.

Frühstück für Frühausteher: „Café Noir“ (Kleine Ulrichstraße 30)

Frühaufsteher können im „Café Noir“ bereits ab 8 Uhr einkehren. Zum Flair der Zwanziger Jahre wird hier ein sehr dekoratives Frühstück, sowie ein leckeres Rührei serviert, und das schon für unter vier Euro. Die Regale voller Bücher laden umso mehr zum Schmökern und Verweilen ein.

„N8“ (Große Nikolaistraße 8) - Ein spätes Frühstück in Halle

Wer lieber alles selbst zusammen stellt und darüber hinaus gerne "spät" frühstückt, ist im Café „N8“ bestens aufgehoben: Ob Petersilie, Kirschtomaten oder Fetakäse. Im Café „N8“ kann das Rührei oder Omlette ab 4,90 Euro ganz individuell gestaltet werden - und das sogar bis 18 Uhr!

Frühstücken mit der ganzen Familie in Halle: „Avecio Café“ (Rannische Straße 23)

Besonders familienfreundlich geht es auch beim sonntäglichen Brunch im „Avecio Café“ zu. Dort kann sich die ganze Familie (22,50 Euro p. P.) bei saisonalen Spezialitäten, frisch zubereiteten Eierspeisen, Waffeln und einem Kinderbuffet am Buffet stärken. Regelmäßig finden hier auch Themen-Buffets statt, bei denen man ländertypische Spezialitäten genießen kann.

„Fräulein August“ (August-Bebel-Platz 9) - die perfekte Frühstückslocation

Denjenigen, den trotz Fleischeslust das tierische Wohl auch am Herzen liegt, sind im „Fräulein August“ (August-Bebel-Platz 9) bestens aufgehoben. Speisen wie „das Sonntagsfrühstück“ (11,70 Euro) werden dort mit regionalen Produkten der Bio-Fleischerei Hühndorf zubereitet.

Ob nun ein schneller Start in den Tag oder eine ausgedehnte Frühstücks-Zeremonie mit Freunden - in der Saalestadt findet sich sicher für jede Art von Appetit ein passendes Plätzchen. Für welches sich der anspruchsvolle Gast nun entscheidet, ist- wie immer, am Ende eine reine Geschmackssache.