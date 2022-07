Es wird weiß: Darum werden in Halle nicht alle Straßen geräumt

Im Februar dieses Jahres versank die Stadt im Schnee. Die Stadtwirtschaft wurde danach für ihr Krisenmanagement kritisiert. Zu Recht? Was sind die Lehren?

10. Februar 2021: An der Pauluskirche wird die Straße vom Schnee geräumt.

Halle (Saale)/MZ - Sven Schossig hasst als Chef des Winterdienstes bei der Halleschen Stadtwirtschaft, der HWS, einen Satz wie die Pest: „Wir sind gut vorbereitet.“ Allenfalls, so meint er, könne man sich rüsten. Und dann liege es am Wetter. Stürmt und schneit es wie im Februar dieses Jahres, dann steht auch der beste Winterdienst zunächst auf verlorenem Posten. „Ich selbst bin damals die Europachaussee immer wieder auf- und abgefahren. Kam ich zurück, sah es so aus, als ob hier kein Räumfahrzeug gewesen wäre“, sagt er.