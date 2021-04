Es wird online musiziert

Hallesches Festival geht nach der pandemiebedingten Absage mit einer Streaming-Ausgabe an den Start - zum Auftakt am 30. April mit Uschi Brüning.

Izabellla Effenberg gewann 2020 den Publikumspreis ?Next Generation? und gastiert in Halle.

Halle (Saale) - Nach der Absage ist vor dem Festival: Der hallesche Konzertveranstalter Ulf Herden wird „Women in Jazz“ online präsentieren. Am Dienstag hat er darüber in einem Pressegespräch informiert - natürlich ebenfalls auf elektronischem Wege. Die einfache Botschaft: Das international besetzte und renommierte Festival lässt sich nicht unterkriegen.

So viel trotziger Mut verdient erst einmal große Anerkennung - auch für die Unterstützerfraktion, die sich aus Sponsoren wie der Saalesparkasse und der Firma Papenburg sowie öffentlichen Geldgebern, darunter die Stadt Halle und das Land Sachsen-Anhalt, zusammensetzt. Sie alle sind bei der Stange geblieben, auch wenn das hallesche Jazzfest bereits zum zweiten Mal nicht analog vor Publikum stattfinden kann.

Nun müssen nur noch die zahlreichen Fans von „Women in Jazz“ dem Enthusiasmus Ulf Herdens folgen, damit der 16.Jahrgang des Festivals allen Widrigkeiten zum Trotz als Erfolg in Erinnerung bleiben wird. Nimmt man allein die seit Monatsbeginn mehr als 5.000 online abgegebenen Stimmen für den Publikumswettbewerb „Next Generation“ als Maßstab, sollte hier allerdings nichts schief gehen.

Hygienegerechtes Modellprojekt

Ulf Herden und sein Team hatten viel Kraft in die Durchführung des hygienegerechten Modellprojekts investiert, das ursprünglich geplant gewesen war, bis die Infektionszahlen die Stadt Halle veranlassten, die Notbremse zu ziehen. Nun wird eben gestreamt, viele der zum Festival eingeladenen Künstlerinnen werden vor Ort sein - also doch live, wenn ihr Publikum sie auch nur via Bildschirm verfolgen kann.

Zum Auftakt wird Uschi Brüning zu erleben sein, die Grande Dame des ostdeutschen Jazz. Am 30. April wird ihr Konzert, das der amerikanischen Jazz-Ikone Billie Holiday gewidmet ist, im Merseburger Schlossgartensalon aufgezeichnet und direkt übertragen, der „Eintritt“ für die Gäste erfolgt über die Website des Festivals.

Gleich am folgenden Tag ist Uschi Brüning abermals am Start, diesmal in der halleschen Pauluskirche. Diese Veranstaltung wird Brünings Biografie gewidmet sein - und natürlich einen musikalischen Rahmen bekommen. Am gleichen Ort soll am 2. Mai der traditionelle Jazz-Gottesdienst gefeiert werden, auf den sich der Paulus-Kantor Andreas Mücksch ebenso freut wie auf den Auftritt von Uschi Brüning.

Tatsächlich haben die Organisatoren für die Online-Version des Musikfestes so viel zu retten versucht, wie nur irgend möglich - und dabei auch ein Konzerterlebnis auf dem Zettel, das doch den öffentlichen Raum, nämlich den halleschen Marktplatz, findet: Ariane Toffel wird am 9. Mai eine Uraufführung auf dem Europacarillon spielen. Ebenfalls an diesem Tag tritt June Cocó aus Leipzig in der halleschen Händel-Halle auf.

Neu auf Ulf Herdens Programmzettel ist ein Konzert mit der Sängerin Lisa Bassenge. In ihrem Programm „Mothers“ wird sie unter anderem Stücke von Joni Mitchell und Suzanne Vega interpretieren. Ein Auftritt, den sich Verehrerinnen und Verehrer von Bassenges Kunst nicht entgehen lassen werden.

Auch den schon für das Vorjahr geplanten ersten Abstecher von „Women in Jazz“ in die Landeshauptstadt Magdeburg wird es dieses Mal nun geben. Im dortigen Gesellschaftshaus wird die israelisch-amerikanische Posaunistin Reut Regev am 11. Mai ihre Avantgarde-Position behaupten. Zwei Tage darauf gastiert dann in Halle eine 19-Jährige, deren Musik Ulf Herden ins Schwärmen bringt: Die Saxofonistin Marta Wajdzik sei „die Offenbarung der polnischen Jazzszene“. Ihr Konzert unter dem Titel „My Planet“ krönt den „Jazz-Girls-Day“, der als eintägiger Workshop für Nachwuchsmusikerinnen aus der Region angeboten wird.

Das Line Up kann sich sehen lassen

Die Gewinnerin des vorjährigen Publikumswettbewerbs „Next Generation“, die gleichfalls aus Polen kommende Vibrafonistin und Pianistin Izabella Effenberg, wird am 11. Mai in Halle gastieren, am Tag darauf gefolgt von der franco-deutschen Sängerin Nora Benamara, der die „Next-Generation“-Jury 2020 ihren Nachwuchs-Preis verliehen hat.

Ulf Herden kann stolz auf sein Programm sein, auch wenn nicht alle der ursprünglich angekündigten Künstlerinnen nach Halle kommen werden. Silje Nergaard aus Norwegen zum Beispiel wird fehlen. Aber das Line Up, die Aufstellung kann sich sehen lassen. Dazu wird es in der Händel-Halle eine Foto-Ausstellung mit Arbeiten des Festivalfotografen Rüdiger Schestag geben, natürlich auch online zu besichtigen.

Bleibt nur noch die Botschaft von Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), weiterzugeben, der Schirmherrin des Festivals: „Im nächsten Jahr sehen wir uns live!“. (MZ/Andreas Montag)