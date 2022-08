Es wird gebaut: Merseburger Straße im Süden Halles stadtauswärts dicht

Halle (Saale)/MZ - Auf Autofahrer kommt im Süden Halles ab Montag eine weitere Beeinträchtigung hinzu. Wie die Stadtwerke mitteilten, wird die Merseburger Straße nun auch stadtauswärts zwischen der Kreuzung Damaschkestraße und der Theodor-Neubauer-Straße voll gesperrt. Grund ist eine neue Bauphase im Stadtbahnprogramm. Die B91 ist deshalb in diesem Abschnitt bereits in Richtung Innenstadt dicht.

Der stadtauswärtige Verkehr auf der Bundesstraße 91 - also in Richtung Schkopau - wird in diesem Zeitraum über die Europachaussee umgeleitet. Bereits am Riebeckplatz sowie an den Kreuzungen der Merseburger Straße mit der Thüringer Straße und der Damaschkestraße sollen LED-Tafeln auf die Sperrung hinweisen, so dass über die Ernst-Rudolf-Weise-Straße, die Thüringer Straße oder die Dieselstraße zur Europachaussee gefahren werden kann.

Die Theodor-Neubauer-Straße kann von Norden und Westen her über die Relation Merseburger Straße/Damaschkestraße/Elsa-Brändström-Straße erreicht werden. Die Ausfahrt aus der Neubauer-Straße in südliche Richtung auf die Merseburger Straße ist weiterhin möglich. Der Straßenbahnverkehr ist von der Sperrung nicht betroffen.