Es ist ein alter Kampf

Jonas Nayda sieht auch die Stadträte in der Pflicht.

Das Dilemma der Steinschüttungen am Saaleufer ist hausgemacht. Manche Stadträte werden es möglicherweise nur ungern hören, aber als die Landesregierung vor einigen Jahren die millionenschweren Fluthilfegelder in Aussicht gestellt hat, haben alle den Baumaßnahmen am Saaleufer zugestimmt. Bedenken wegen Umweltschutz haben damals zumindest nicht dazu geführt, dass man besonders schützenswerte Gebiete wie die Peißnitz oder den Amselgrund vollständig ausspart. Sicherlich gab es auch große Schäden im Uferbereich, die ohne finanzielle Hilfe nicht einfach hätten behoben werden können, aber offenbar war den Räten die Investition im Rahmen der Fluthilfemaßnahmen sehr wichtig.