Es gibt wieder mehr Stellplätze für E-Scooter in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Zahl der offiziellen E-Scooter-Abstellflächen in Halle steigt weiter an. Nachdem die Elektroroller Anfang Juli stark eingeschränkt worden waren und die Anbieter sich aus einigen Stadtteilen ganz zurückgezogen hatten, hat die Stadt nun mehr Parkplätze genehmigt. Die beiden Verleih-Firmen „Bolt“ und „Tier“ kommen inzwischen zusammen auf weit über 100 Stellflächen am Straßenrand. Ganz beendet scheint der Streit um die E-Roller aber noch nicht.