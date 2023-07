Fünf Jahre nach Schließung des Freibades in Teutschenthal sind zwar immer noch keine Fortschritte zu sehen. Doch Bürgermeister Tilo Eigendorf hat Pläne und ein klares Ziel.

Es gibt Hoffnung für den Pappelgrund in Teutschenthal

Auf dem Gelände des Pappelgrundes in Teutschenthal muss noch viel gemacht werden, bevor wieder Besucher empfangen werden können.

Teutschenthal/MZ - Der Weg zu den ehemaligen Umkleidekabinen ist kaum zu erkennen. Dass es wirklich einen gab, lässt sich nur erahnen. Kämpft man sich durch die mannshohen Dornenbüsche, erscheint eine braune Tür. Sie steht offen, weil das Schloss nicht mehr einrastet. Einen Schritt weiter steht man in einem leeren Raum. An der Decke Wasserflecken, der Boden voll mit Dreck. Lediglich ein Wandbild mit Palmen vor einem Sonnenuntergang weist darauf hin, dass dieser Ort vor einiger Zeit mal vielen Gästen einen Hauch von Urlaub vermittelte. Und in einem Jahr soll er das auch wieder.