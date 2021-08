Es geht um Schwerkranke

Am Glauchaer Platz in Halle haben die Arbeiten begonnen: Stau auf der Hochstraße stadteinwärts.

Man möchte derzeit nicht in der Haut von Halles Taxifahrern stecken. Sie müssen die Menschen einigermaßen bei Laune halten, mit denen sie sich auf dem Weg zu einer strapaziösen Behandlung oder von dort nach Hause durch den Stau auf der Magistrale quälen. Das ist für die Fahrerinnen und Fahrer kaum zumutbar, für die Patienten überhaupt nicht.

Vor allem dann nicht, wenn Abhilfe so einfach zu schaffen wäre wie in diesem Fall: Eine Schranken-Anlage am westlichen Ende der Mansfelder Straße, wie von der Stadt jetzt erwogen, würde es richten. Allerdings ist nicht recht einzusehen, dass damit noch gewartet werden soll, möglicherweise bis nach den Ferien. Sicher geht es um Geld. Aber vor allem geht es um Menschen in einer Ausnahmesituation, die pünktlich zum Arzt müssen und anschließend so schnell wie möglich zum Ausruhen nach Hause.

Und es geht um den Umgang der Stadt mit Gewerbetreibenden. Darum, sie in Entscheidungen einzubeziehen. Das, so berichten die Taxifahrer, ist lange üblich gewesen und gut gelungen. Nicht Konfrontation sei ihr Ziel, sie wären nur wieder gern zur Umleitungsplanung gefragt worden. So hätten sich möglicherweise auf beiden Seiten Frust und Mehrarbeit sparen lassen. Und auf jeden Fall Strapazen für schwerkranke Hallenser, die alle Kraft für ihre Gesundheit brauchen

Die Autorin erreichen Sie unter: annette.herold-stolze@mz.de