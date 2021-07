Es geht um den „Fortbestand wichtiger Einrichtungen in Halle“ - Mehr Lohn für Bademeister gefordert

Halle (Saale)/MZ - Die hallesche Stadtratsfraktionen der SPD und der Linken stellt sich hinter die Gewerkschaft Verdi. Sie fordern, dass die Mitarbeiter der Bäder GmbH mehr Geld bekommen. „Die Forderungen von Verdi und den Beschäftigten der Bäder Halle GmbH sind vollkommen berechtigt und notwendig für den erfolgreichen Fortbestand dieser wichtigen Einrichtungen in Halle“, schreibt die Linksfraktion in einer Pressemitteilung. Von mehr Gehalt würden nicht nur die Beschäftigen profitieren, sondern vor allem die Freibäder, weil Fachkräfte ansonsten etwa nach Leipzig abwandern würden. „Nach über einem Jahr Corona-Pause ist deshalb jetzt der Moment gekommen, die Lohnungerechtigkeit zu beseitigen und die Arbeit für Halles Bäder attraktiver zu machen“, heißt es in der Linken-Mitteilung weiter.

„Die Stadt ist eine große Arbeitgeberin und hat damit eine Vorbildfunktion, der sie auch in ihren Tochterunternehmen nachkommen muss“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Eric Eigendorf. Die Sozialdemokraten schlagen vor, im Stadtrat nach der Sommerpause nach Lösungen zu suchen, wie die Bäder GmbH insgesamt besser ausfinanziert werden kann. Das Thema solle bei den Beratungen für den städtischen Haushalt 2022 mit bedacht werden.

Die Bäder GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Stadt, die vor rund zehn Jahren gegründet wurde, um Kosten zu sparen. Laut Verdi werden die meisten Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag der Stadtwerke bezahlt und damit deutlich schlechter gestellt sein, als Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Nach MZ-Informationen verdienen Bademeister in Halle teilweise mehrere hundert Euro weniger, als in anderen Kommunen in der Umgebung.