„Es gab Zeiten, in denen konnte ich nicht mehr als drei Euro pro Tag ausgeben.“

Über ein Drittel der Rentner in Halle lebt von weniger als 1.000 Euro pro Monat. Das betrifft vor allem Frauen. Eine Hallenserin berichtet aus ihrem Alltag.

Laut der Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland betrug die durchschnittliche Rente in der Saalestadt etwa 1.200 Euro.

Halle (Saale)/MZ - Monika Heberlein stellt zwei Tassen auf den runden Wohnzimmertisch. Dann verschwindet sie in der Küche ihrer kleinen Neubauwohnung und setzt Teewasser auf. „Alles, was hier steht, habe ich entweder vom Sperrmüll oder von Ebay Kleinanzeigen“, ruft die 70-Jährige über den schmalen Flur, bevor sie mit einer Kanne Grüntee zurückkehrt. Monika Heberlein ist nicht ihr richtiger Name. Diesen möchte sie nicht preisgeben, damit Bekannte und Familie nicht erfahren, wie es um sie steht.