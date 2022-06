Es fehlen Millionen: Uni Halle droht Sparkurs

Im Etat fehlen 15 Millionen Euro. Das Rektorat zählt die Landespolitik an. Fallen Stellen und Studiengänge weg?

Halle (Saale) - Die Universität Halle steht vor gravierenden Veränderungen. Unter anderem sollen Professuren wegfallen, befristete Stellen gestrichen, Fakultäten neu gebildet und Verwaltungsabläufe gestrafft werden. Das sieht der Entwurf eines Grundsatzbeschlusses vor, den das Rektorat der Uni ausgearbeitet hat und über den der Senat am Mittwoch in einer Sondersitzung erstmals diskutieren wird. Hintergrund ist ein Millionenloch im Etat und die aus Sicht der Uni dauerhaft zu geringe Finanzierung durch das Land. Dieser Behauptung hat das Wissenschaftsministerium am Freitag heftig widersprochen.