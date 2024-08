Bernd Wiegand (rechts) im neuen Team mit den Anwälten Volker Kadler, Vanessa König und Frank Hummel (von links). Am 1. September fängt er an.

Halle (Saale)/MZ - Am 28. August lässt sich Halles suspendierter Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) vom Stadtrat in den Ruhestand versetzen. Vier Tage später, am 1. September, startet der 67-Jährige eine neue Karriere: Wiegand arbeitet dann im Giebichensteinviertel in der Rechtsanwaltskanzlei „Hummel + Kadler“. Das Teamfoto gibt es bereits.