Der Vorstoß der Landesregierung sorgt in Halles Veranstaltungsbranche für ein geteiltes Echo. Manche wollen die Einschränkung umsetzen, andere haben Zweifel.

Erste Veranstalter in Halle setzen auf 2G - Symbolbild

Halle (Saale)/MZ - „Ich habe damit gerechnet, dass 2G kommt“, sagt Matthias Golinski, Betreiber der Tanzbar Drushba. In dieser Woche hat die Landesregierung entschieden, dass Veranstalter ab sofort selbst entscheiden können, nur noch Geimpfte und Genesene reinzulassen - und im Gegenzug keine Kapazitätsgrenzen mehr beachten zu müssen. Für den Drushba-Betreiber ist das ein großer Unterschied. Aktuell könne er nur 120 Leute einlassen, was nicht gerade viel sei. „2G ist das, was wir brauchen“, sagt er deshalb. Er weist zudem darauf hin, dass von den Leuten, die zuletzt kamen, nur ein Bruchteil ungeimpft war.