Erst fehlte am Auto nur die Heckscheibe - doch Polizeikontrolle in Halle ergab dann noch einiges mehr

Halle (Saale)/MZ - Eine Fahrzeugkontrolle in Halle entpuppte sich am frühen Samstagmorgen zu einem großen Fall für die Polizei. Eine Polizeistreife entdeckte am Haltepunkt Halle Silberhöhe gegen 3 Uhr einen Pkw, bei dem die Heckscheibe fehlte. Der Fahrer parkte den Wagen gerade ein. Da der Mann bereits mehrfach „polizeilich in Erscheinung getreten war“ wurde die Kontrolle intensiviert.

Dabei wurde festgestellt, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und als gestohlen gemeldet waren. In der Bauchtasche des 41-jährigen Serben fanden die Polizisten eine geringe Menge Drogen. Die Einsatzkräfte informierten daraufhin die zuständige Landespolizei. Diese durchsuchten das Auto und fanden weitere Drogen sowie einen Faustdolch, der griffbereit in der Fahrertür steckte.

Ein Drogentest bei dem Mann war positiv und er gab den Konsum auch zu. Zudem sagte er, dass er gar keinen Führerschein besitzt. Den 41-Jährigen erwarten nun eine ganze Menge an Anzeigen, unter anderem wegen Diebstahls, Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Waffen undPflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Führerschein, Führen eines Fahrzeugesunter Einfluss berauschender Mittel sowie Kennzeichenmissbrauchs.