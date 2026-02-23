weather wolkig
  4. Erpressung mit Waffengewalt in Halle: Männer müssen sich nackt ausziehen

Zwei Männer wollen eine Bekannte besuchen. Was sie nicht wissen: Sie sollen ausgeraubt werden. Sonntag klickten bei einem Syrer die Handschellen.

Von Dirk Skrzypczak Aktualisiert: 24.02.2026, 10:53
Blick in die Hafenstraße in Halle: Hier mussten zwei Thüringer Todesängste erleiden. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Halle (Saale)/MZ. - Sie wollten nur eine Freundin in Halle besuchen und mussten am Ende Todesängste ausstehen. Zwei Männer aus Erfurt sind am vergangenen Wochenende Opfer einer Bande geworden, die die Männer erniedrigten und ihre Autos stehlen wollten. Der Hauptverdächtige sitzt in Untersuchungshaft, nach seinen Komplizen wird gesucht.