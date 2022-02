Erneut weniger Corona-Neuinfektionen in Halle gemeldet

194 Menschen haben sich am Freitag in Halle gegen Corona impfen lassen.

Halle (Saale)/MZ - - Die Stadt hat am Sonnabend 436 neue Infektionen mit dem Coronavirus für Halle gemeldet - 291 weniger als vor Wochenfrist. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zu Freitag um 121,91 auf 1.312,95 Fälle je 100.000 Einwohner. Die Zahl der Covid-19-Patienten in halleschen Krankenhäusern stieg allerdings um 2 auf 63, und es wurde ein weiterer Corona-Todesfall bekannt.

Am Freitag ließen sich den Angaben zufolge 194 Menschen in Halle gegen Covid-19 impfen, zwölf davon zum ersten Mal. Eine Impfmöglichkeit bietet die Stadt wieder für Montag, 10 bis 18 Uhr, im Impfzentrum Heinrich-Pera-Straße an.