Nach Bruckdorf wurden nun auch Swimmingpools in Halle-Gesundbrunnen aufgeschnitten. Anwohner liefern erste Hinweise auf Täter und wollen Maßnahmen ergreifen.

Kriminalität in Halle

Nicht das einzige Opfer in Gesundbrunnen: Unbekannte haben nachts das Grundstück von Stefan Gebhardt betreten und den Pool aufgeschlitzt.

Halle (Saale)/MZ - Vor einigen Tagen haben Unbekannte nachts in einem Gartenverein in Bruckdorf randaliert. Schläuche und Elektroleitungen wurden durchtrennt, Wasserhähne aufgedreht, Hollywoodschaukeln angezündet, junge Bäume abgeschnitten und Swimmingpools aufgeschlitzt. Zehn Gärten waren betroffen. Ein Geschädigter berichtete: „Die haben nichts geklaut, nur alles kaputt gemacht.“ Ähnliches ist kurz darauf in Halle-Gesundbrunnen passiert.