Halle (Saale)/MZ - In einem leerstehenden Wohnblock in der Wittenberger Straße (Silberhöhe) ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizeiangaben habe es Flammen im oberen Eingangsbereich gegeben, die jedoch von der Feuerwehr gelöscht wurden.

Verletzt wurde niemand. In dem Gebäude hatte es zuletzt immer wieder Feuer gegeben, die Brandursache ist jedoch noch unklar.