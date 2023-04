Am Nachmittag kam es im Primelweg in Halle-Neustadt zu einem Brand in einem Treppenhaus. Erneut haben Kinderwagen gebrannt.

Halle (Saale) - Am Donnerstagnachmittag musste die Feuerwehr in Halle (Saale) nach Angaben einer Polizeisprecherin gegen 16.40 Uhr in den Primelweg nach Halle-Neustadt ausrücken. In einem Treppenhaus standen mehrere Kinderwagen in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzte gab es nicht.