Erneut Feuerwehr an der Delitzscher Straße in Halle im Einsatz

Am Dienstag rückten schon wieder Einsatzkräfte im Osten der Stadt an. Dieses Mal war der Einsatz allerdings schnell wieder beendet.

Die Feuerwehr überprüft nochmal mögliche Glutnester an der Delitzscher Straße.

Halle (Saale)/MZ - Die Feuerwehr war am Dienstag erneut an der Delitzscher Straße im Einsatz. Das Gebäude wurde routinemäßig auf mögliche Glutnester überprüft. Im Hinterhaus eines Tabledace-Clubs hatte es am Montag lichterloh gebrannt.

Gefährlich heiße Stellen scheint es in der Ruine aber nicht mehr zu geben, die Feuerwehr packte nach kurzer Zeit wieder ein.