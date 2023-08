Trickbetrug in Halle Erneut erbeuten Betrüger per Schockanruf Geld in Halle - Doch die Masche ist neu

In Halle kam es am Dienstag erneut zu einem erfolgreichen Schockanruf. Doch dieses Mal musste das Opfer selber zu den Tätern fahren. Was bisher bekannt ist.