Erneut droht Mietern die Abstellung von Heizung und Warmwasser - wieder Ärger um Vermieter im Südpark in Halle

Der Energieversorger der Stadt Halle (Saale) hat erneut angedroht in mehreren Straßen im Südpark das Warmwasser und die Fernwärme abzustellen.

Erneut hängt eine unangenehme Botschaft vom Energieversorger an den Türen im Südpark.

Halle (Saale)/MZ - Wieder gibt es Probleme mit dem Vermieter Belvona im Südpark von Halle-Neustadt. Den Mietern in mehreren Straßen droht am Donnerstag erneut die Abstellung von Warmwasser und Fernwärme, weil erneut Rechnungen beim Energieversorger nicht beglichen wurden. Darauf weisen erneut Zettel der Stadtwerke Halle an den Türen im Südpark hin. Um welche Summe es geht ist aktuell noch unklar.