Erste Vermutungen zur Brandursache haben sich nicht bestätigt. Was die Ermittlungen der Polizei ergeben haben.

Erneut brannte ein Balkon der Lebenshilfe in Halle

Einsatzkräfte waren erneut in der Kreuzerstraße im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Am frühen Freitagmorgen hat schon wieder ein Balkon auf der Silberhöhe gebrannt. Und erneut hat es dabei das Haus der Lebenshilfe in der Kreuzerstraße getroffen, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen auf drei Etagen untergebracht sind.