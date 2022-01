Erneut Attacke auf Autos in Halle: Wieder werden Außenspiegel demoliert

Am Montagmorgen hatte ein Unbekannter im und rund um das Paulusviertel mindestens 19 Autos beschädigt. Am Abend kamen neue Attacken in der Innenstadt dazu.

Halle (Saale)/MZ - In Halles Innenstadt hat es einen weiteren Angriff auf abgestellte Autos gegeben. Nachdem ein männlicher Täter am Montagmorgen im Paulusviertel und in angrezenden Straßen mindestens 19 Außenspiegel von Fahrzeugen abgetreten hatte, gab es Montagabend weitere Vorfälle ganz in der Nähe. Nach mehrfachen Sachbeschädigungen an insgesamt sechs Fahrzeugen im Bereich Ernst-Schneller- sowie Adolfstraße am Montagabend gegen 17.40 Uhr sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen schlug der unbekannte Täter mit einem nicht bekannten Gegenstand auf die Autos ein und beschädigte dadurch elf Außenspiegel. Durch die Kriminaltechnik wurden Spuren gesichert. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, afrikanischer Phänotyp, schlank, bekleidet mit dunkler Oberbekleidung, weißem Schal und weißen Schuhen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0345/224 2000 zu melden.