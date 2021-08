Ermittlungen laufen: Fünf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Halle

Halle (Saale)/dpa - Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halle sind in der Nacht zu Sonntag fünf Menschen verletzt worden. Das aus zunächst unbekannten Gründen im Treppenhaus ausgebrochene Feuer konnte von den Bewohnern noch vor Eintreffen der Feuerwehr fast komplett gelöscht werden, teilte die Polizei in Halle mit. 37 Menschen hätten sich ins Freie retten können, hieß es. Das Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs kann laut Polizei weiter bewohnt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.