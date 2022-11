Die Polizei ist am Freitagvormittag nach Halle-Neustadt gerufen worden, weil eine Leiche in einem Haus gefunden wurde. Die Ermittlungen laufen.

Nach dem Leichenfund sind Kriminaltechniker in Halle-Neustadt unterwegs.

Halle (Saale)/MZ/matz/nay - In einer Wohnung in der Westlichen Neustadt von Halle ist am Freitagvormittag eine leblose Person gefunden worden. Polizei und Kriminaltechnik waren vor Ort.

Die Polizei sagte auf MZ-Nachfrage, der Mann habe schon seit längerer Zeit in der Wohnung gelegen. Wahrscheinlich liege kein Fremdverschulden vor.

In Halle-Neustadt wurde am Freitag eine Leiche gefunden. Die Polizei war vor Ort. (Foto: Marvin Matzulla)

Es wurden Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet. Die Polizei befragte bereits Nachbarn.