Erholungssuchende haben auf der Ziegelwiese in Halle ein Pipi-Problem

Seit Jahren müssen mangels öffentlicher Toiletten die Hallenser ihre Notdurft in den Büschen entlang der Saale verrichten. Im nächsten Jahr will die Stadt nun endlich ein festes WC aufstellen.

Hallenser genießen den Abend an der Fontäne. Doch wehe, Mann oder Frau muss mal. Denn auf der vielbesuchten Ziegelwiese gibts kein WC.

Halle (Saalekreis)/MZ - Sommer an der Saale: Auf der Ziegelwiese sammeln sich von nachmittags bis spät am Abend etliche Gruppen, auf Decken sitzen junge Leute, es wird gegrillt, Ball gespielt, gelesen. Ein junger Mann zupft Gitarre, die anderen unterhalten sich bei einem Getränk. So vergehen Stunden. Doch irgendwann drückt ein menschliches Bedürfnis ...