Die Bürgerinitiative Orgacid darf eine Infotafel über die ehemalige Giftgasfabrik in Ammendorf aufstellen. Warum es trotzdem schwierig bleibt.

Giftgasfabrik in Ammendorf

Erich Gadde hat die Mitglieder des Petitionsausschusse bereits vergangenen Herbst in Ammendorf zum Orgacid-Areal geführt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Erich Gadde nimmt den Brief von der Stadt zur Hand. Nach monatelangem Warten gibt es endlich gute Nachrichten: Die Bürgerinitiative (BI) Orgacid darf am Straßenrand in Ammendorf eine Infotafel über die ehemalige Giftgasfabrik aufstellen. Gadde ist erleichtert. „Das ist eine politische Offenbarung“, sagt der Sprecher der BI. Zum ersten Mal bekenne sich die Stadt öffentlich dazu, dass das belastete Gelände seit Jahrzehnten brachliegt. Der Text der Infotafel wurde ohne Änderungen genehmigt.