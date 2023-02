Hakan Cekirge ist mit Freunden und zwei Autos in seine schwer zerstörte türkische Heimat gefahren. Er trifft überlebende Verwandte und einen Bürgermeister.

Kfz-Meister aus Halle bringt Spenden in seine türkische Heimat

Im türkischen Elbistan werden die Spenden aus Halle, darunter Decken und Kleidung, an die Überlebenden des verheerenden Erdbebens übergeben.

Halle (Saale)/Elbistan/MZ - Mit zwei Fahrzeugen waren sie in der Nacht zum Samstag aus Halle aufgebrochen in ihre türkische Heimat: Hakan Cekirge, Kfz-Meister aus Halle, und seine Cousins, die Brüder Haci Altun (42) und der 48-jährige Hassan Hüseyin Altun aus Merseburg, haben die rund 3.200 Kilometer bis ins türkische Erdbebengebiet zurückgelegt und sind laut Cekirge am Ziel angekommen.