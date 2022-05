Entsteht in Halles Norden ein neues Wohn-Quartier?

Im Rathaus werden Pläne für ein großes Neubaugebiet in der Frohen Zukunft ausgearbeitet. Doch es gibt bereits Kritik an dem Vorhaben. Was auf dem Gelände geplant ist.

In Halles Nord-Osten könnte ein neues Stadtquartier entstehen. Die Verwaltung arbeitet an einem Strukturkonzept.

Halle (Saale)/MZ - In Halle wird an vielen Ecken und Enden gebaut. Seien es Großprojekte wie die neuen Saalegärten im Böllberger Weg, wo in den kommenden Jahren mehrere hundert Hallenser ein neues Zuhause finden sollen, oder Baulücken im Paulusviertel und in der Innenstadt, die mit modernen Cityapartments gefüllt werden.