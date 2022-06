Entsteht ein neuer Radweg in Halle entlang der Bahn?

Halle (Saale) - Im Süden von Halle befindet sich eines der derzeit wohl am häufigsten fotografierten Motive der Stadt. Am Rosengarten liegt die neue Argentinierbrücke noch ebenerdig auf einer Freifläche in der Kasseler Straße. In den vergangenen Tagen waren die sechs Brückenelemente huckepack auf Lkw von der Produktionsstätte in Genthin an den Zielort gefahren worden. Dort sollen die Einzelteile, die zusammen 150 Tonnen wiegen, zur letztlich 31 Meter langen Stahlbrücke zusammengeschweißt werden. Die markante Vorgängerin, Anfang Februar von den Widerlagern gehoben, war noch genietet.

