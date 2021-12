Entsorgung in Halle: Zu viel Bioabfall landet in schwarzer Tonne

Halle (Saale)/MZ - Die Entwicklung hört sich soweit gut an: Innerhalb von 20 Jahren hat sich die Abfallmenge in Halle um 20 Prozent reduziert. Seit 2014 befindet sich das Gesamtvolumen auf einem ähnlichen Niveau. Das geht aus dem aktualisierten Abfallwirtschaftskonzept hervor, das die Stadtverwaltung am Donnerstag im Umwelt- und Ordnungsausschuss vorgestellt hat. Eigentlich sollten die Stadträte das Konzept gleich beschließen. Doch ihnen geht die Vorlage nicht weit genug. Deshalb vertagte der Ausschuss die Abstimmung darüber.

„In dem Konzept sind weder Zielgrößen noch konkrete Maßnahmen für die nächsten Jahre festgelegt, um noch weniger Müll in der Stadt zu produzieren“, sagte Grünen-Stadtrat Wolfgang Aldag. Die Vorlage der Verwaltung sei nicht ambitioniert genug und biete keine Vorschläge, um beispielsweise das Biomüllproblem zu lösen. Laut der Analyse landet aktuell immer noch zu viel Biomüll in der schwarzen Tonne. 38 Prozent des Hausmülls machen derzeit organische Abfälle wie Essensreste oder Grünschnitt aus. Hauseigentümer müssen deshalb eine Biotonne für die Bewohner bereitstellen, um den Müll separat sammeln und wiederverwerten zu können. Eigentümer von Einfamilienhäusern können sich von der Biotonne befreien lassen, wenn sie nachweisen, dass sie einen eigenen Kompost auf dem Grundstück haben. Vor allem Bewohner großer Wohnanlagen werfen zu viel Biomüll in die Restmülltonne.

„Wir können mit Kampagnen versuchen, noch mehr Bürger über die richtige Mülltrennung aufzuklären“, sagte der Leiter des städtischen Umweltamts, Steffen Johannemann. Eine weitere Möglichkeit bestehe darin, die Biotonne für alle verpflichtend zu machen. Aktuell werde stichprobenartig kontrolliert, ob Hauseigentümer tatsächlich einen eigenen Kompost befüllen. Die Kritik, das Konzept enthalte keine konkreten Maßnahmen, wies Johannemann zurück. Es liefere lediglich einen Rück- und einen Ausblick. In der Regel stünden in solchen Zusammenfassungen keine konkreten Ziele.

Die Mehrheit der Ausschussmitglieder ließ diese Begründung jedoch nicht gelten und forderte die Verwaltung auf, die Vorlage zu überarbeiten. „Wir brauchen handhabbare Maßnahmen, die für die nächsten sechs Jahre gelten“, sagte Stadträtin Dörte Jacobi (Die Partei). Alle sechs Jahre wird das Konzept überarbeitet und dem Stadtrat vorgelegt.

Der Grünen-Stadtrat Aldag verwies zudem auf einen Antrag seiner Fraktion, der das Thema vertieft. Die Partei will, dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Halleschen Wasser- und Stadtwirtschaft (HWS) bis spätestens Ende 2022 ein „Zero Waste-Konzept“ für Halle erstellt. Das bedeutet, dass die Stadt Wege aufzeigt, um keinen Müll mehr zu produzieren. Ein Schritt in diese Richtung ist zum Beispiel der Unverpackt-Laden „Abgefüllt“, der sich in der nördlichen Innenstadt befindet. Dort werden Waren ohne Wegwerfverpackung angeboten, um Müll keinen zu verursachen und damit die Umwelt zu schonen. Die Stadt Kiel hat bereits so ein Konzept auf den Weg gebracht und will seinen Restmüll bis 2035 halbieren. Aldag rief die Verwaltung dazu auf, den Antrag der Grünen gemeinsam mit dem Abfallwirtschaftskonzept im Januar im Umwelt- und Ordnungsausschuss zu behandeln.