Endstation für den Halle-Attentäter: Wie die Polizei Stephan B. festnehmen konnte

An einer Baustelle auf der Bundesstraße 91 wird Stephan B. in einem geraubten Taxi festgenommen.

Etwas ist anders an diesem Morgen. Der Angeklagte sitzt wie immer gefesselt neben seinen Verteidigern, die große Schar der Nebenklageanwälte wartet auf den Bänken gegenüber. Doch als die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens mit ihren Kollegen in den schwarzen Roben den Saal betritt, fehlt jemand.

Es dauert ein wenig, bis aus Mertens’ spröder Juristenprosa die Nachricht erkennbar wird: Der fünfköpfige Staatsschutzsenat ist nicht mehr vollständig. Richterin Stephanie Tauscher ist erkrankt, ihre Rückkehr in den nächsten zwei Monaten nicht zu erwarten. Die Senats-Chefin muss ihren Joker ziehen: die Ergänzungsrichterin rückt ein.

Terrorprozess gegen Halle-Attentäter: Gericht tauscht Richterin aus

Antje Weiß-Ehm heißt die Frau. Den Prozess gegen den geständigen Rechtsterroristen von Halle hat sie vom ersten Tag an auf einem Extraplatz neben der Richterbank verfolgt. Ihre einzige Aufgabe: Sollte ein Richter ausfallen, muss sie nachrücken und damit den Prozess retten.

Denn ein Urteil darf es nur geben, wenn jeder Richter jede Sekunde der Verhandlung verfolgt hat. Ist das Gericht nicht mehr vollzählig, ist laut Strafprozessordnung „von Neuem zu beginnen“. Der Prozess wäre geplatzt. Egal, wie lange die Verhandlung bereits gedauert hat; egal, welche Erkenntnisse gefördert wurden.

Festnahme des Attentäters im Fokus

Die Rekonstruktion des Terroranschlags und der anschließenden Flucht hat das in Magdeburg tagende Oberlandesgericht Naumburg bereits weit vorangetrieben. An diesem Dienstag nun wird erstmals die Festnahme des flüchtenden Attentäters beleuchtet.

Während in Halle und Umgebung Hunderte Polizeiwagen suchten, Hubschrauber kreisten und Spezialeinheiten im Einsatz waren, gelang der Erfolg zwei Kleinstadtpolizisten.

Polizisten schildern Festnahme von Stephan B.

Ray K. und Ronald F. vom Polizeirevier Zeitz waren auf der B 91 unterwegs, um an der Autobahn-Ausfahrt Weißenfels Posten zu beziehen. In Werschen erkannten die beiden das in Wiedersdorf geraubte Taxi und nahmen mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf.

Der Attentäter raste über die Gegenfahrbahn, überfuhr eine rote Ampel, streifte einen VW Bully und kollidierte schließlich mit einem Lastwagen. „Der Fahrer sprang heraus, über eine Leitplanke und nahm sofort die Hände hoch“, schildert Ronald F. den Moment der Festnahme.

Verhaftung mit gezogener Waffe

Beide Beamte hatten ihre Pistole gezogen. „Wir haben ihn aufgefordert, sich hinzulegen, was er nach kurzem Zögern getan hat“, sagt sein Kollege K. Er durchsuchte den Gefassten nach Waffen und Sprengstoff. F. belehrte ihn, dass er nicht aussagen müsse.

Hätte der Täter denn an dieser Stelle zu Fuß weiter flüchten können?, will die Vorsitzende Richterin wissen. Die Beamten bestätigen das. „Das war sehr gut, dass Sie auf die B 91 gefahren sind“, lobt Mertens die Zeitzer Polizisten. „Vielen Dank dafür.“

Sachverständige schildern Details zur Flucht des Attentäter

Wozu der Mann in der Lage war, der sich so widerstandslos in Gewahrsam nehmen ließ, hatten am Vormittag mehrere Sachverständige in der nüchternen Sprache der Wissenschaft geschildert. Elf Durchschüsse, drei steckengebliebene Projektile, vier Streifschüsse – so klingt etwa die Bilanz des halleschen Rechtsmediziners Marco Weber zur Autopsie der vor der Synagoge hingerichteten Jana Lange.

Die Aorta zerfetzt, die Lunge durchlöchert – „das sind die wesentlich zum Tode führende Verletzungen“, sagt der Experte. Beim Sturz war die 40-Jährige noch mit der Stirn auf dem Boden aufgeschlagen, mehrere Rippen und die Schädelbasis brachen.

Opfer Jana Lange starb innerhalb kürzester Zeit

„Wie lange war Frau Lange nach dem ersten Schuss noch am Leben?“, fragt die Vorsitzende Richterin. Wenige Sekunden, schätzt der Rechtsmediziner, maximal eine Minute.

Während seines Vortrags erscheinen auf den Tischmonitoren der Prozessbeteiligten die bei der Autopsie entstandenen Fotos. Um das Publikum zu schützen, hat das Gericht die für das Publikum angebrachten großen Bildschirme abschalten lassen.

Tödliche Schüsse auf Kevin Schwarze

Schwere Zerstörungen haben die Schrotladungen des Rechtsextremisten auch im Körper von Kevin Schwarze angerichtet, dem im Döner-Imbiss getöteten 20-jährigen Malerlehrling. An vier Stellen traten Schrotkugeln in seinen Körper ein. Zwei waren sofort tödlich, sie bohrten sich an unterschieden Stellen von rechts nach links durch das Herz.

Den Autopsiebericht hält Rüdiger Lessig, der Leiter der Rechtsmedizin an der Uni Halle. Der 62-Jährige hat seinen Tischmonitor abgedeckt, damit die hinter ihm sitzenden Zuschauer den blutverschmierten Körper des jungen Mannes nicht sehen müssen.

Angeklagter schweigt zu den Ausführungen

Lessig schildert, wie weitere Kugeln den Kiefer und den Oberarmknochen des Opfers haben zersplittern lassen, das rechte Schulterblatt ebenso. Er erläutert Schusskanäle, stellt ein Herz-Kreislaufversagen durch Blutverlust fest. „Verstorben ist Herr Schwarze an den Folgen der mehrfachen Herz- und Lungendurchschüsse.“

Der Angeklagte sagt nichts zu dieser Spur der Verwüstung. Wie immer hört er aufmerksam zu. Gefühlsregungen sind nicht auszumachen.

Schüsse auf Opfer in Wiedersdorf „potenziell lebensbedrohend“

Juristisch bedeutsam sind die Aussagen zu den Verletzungen der angeschossenen Opfer aus Wiedersdorf im Saalekreis, bei denen der Angeklagte vergeblich versucht hatte, einen neuen Fluchtwagen zu erpressen. Bei Dagmar M. drang eine Kugel ins Gesäß ein und blieb im linken Oberschenkel stecken; bei ihrem Lebensgefährten Jens Z. steckte ein Projektil im Nacken.

Akute Lebensgefahr habe bei beiden nicht bestanden, sagt die Rechtsmedizinerin Lina Woydt aus, die die beiden nach der Entfernung der Kugeln in der halleschen Uniklinik untersucht hatte.

Aber: Sowohl der Unterleib als auch Kopf und Hals seien Regionen, in denen ein abgefeuerter Schuss fatale Folgen hätte haben können. Woydts Urteil daher: Beide Schüsse seien „potenziell lebensbedrohend“ gewesen. Die Einschätzung untermauert die Anklage, die die Schüsse von Wiedersdorf als Mordversuche wertet.

Die Schrotflinte war gefährlich

Das Gleiche gilt für den Schusswechsel, den sich Stephan B. vor dem halleschen „Kiez Döner“ mit der Polizei geliefert hatte. Die Verteidigung hat mehrfach angezweifelt, dass ihr Mandant mit der verwendeten Schrotflinte über die große Entfernung Menschenleben hätte gefährden können.

Ein BKA-Gutachter hat gemessen: Bei dem Feuergefecht betrug die Distanz zwischen den Beteiligten zwischen 67 und 73 Meter. Der Ballistik-Experte Bernd Salziger wiederum hat die verwendeten Schrotkugeln benutzt, um die Schüsse nachzustellen. „Potenziell tödlich“, fasst er zusammen.

BKA-Beamter sieht keine Hinweise auf Mittäter oder Mitwisser

Beim letzten Sachverständigen des Tages geht es erneut um die Frage nach möglichen Unterstützern. Ein Kriminalbeamter des BKA hat dafür die Tatvideos, die Aussagen von 320 vernommenen Zeugen, die elektronischen Geräte des Angeklagten und nach eigener Angabe „mehrere hundert Hinweise“ ausgewertet. Das Ergebnis: kein einziger Beleg für Mithelfer oder Mitwisser.

Allerdings, das muss der Beamte auf Nachfrage der Nebenklageanwältin Kristin Pietrzyk einräumen: Die Onlinekontakte des Angeklagten sind immer noch unbekannt. Stephan B. schweigt weiterhin dazu. (mz)