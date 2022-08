Endlich wieder feiern!

Halle (Saale) - Es ist der Höhepunkt des Sommers - das Laternenfest mit seinen Tausenden Besuchern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste es zwei Jahre ausfallen. Nun darf ab Freitag wieder gefeiert werden. Was es alles im Angebot gibt, ist hier zusammengefasst.

Wann geht das Laternenfest in Halle genau los?

Das Laternenfest ist ab Freitag, 16 Uhr, eröffnet. Dann startet der Rummel auf der Ulrichswiese neben dem Peißnitzhaus, auf der Ziegelwiese eröffnet die hallesaale-Lounge mit Tattoo-Ecke, Prosecco-Bar und Mitmachangeboten, und auch die Kunstmeile am Neuwerk startet ab 16 Uhr. Dort zeigen und verkaufen Studenten der Burg selbst entworfene Objekte. Auf der Würfelwiese können ebenfalls ab 16 Uhr bereits Laternen gebastelt werden. Die offizielle Eröffnung ist aber um 18.30 Uhr auf der Peißnitzbühne. Im Anschluss steigt hier eine Party unter dem Sternenhimmel mit zahlreichen Live-Acts von DJane Kim Noble bis hin zu der Jägermeister-Blaskapelle.

Was darf man auf keinen Fall verpassen beim Laternenfest?

Das traditionelle Fischerstechen der Halloren am Samstag ab 17 Uhr auf der Saale in Höhe der Würfelwiese. Die Show der Geschwister Weisheit, die mit drei Motorrädern in 40 Meter Höhe zwischen Fontäne und Peißnitzbrücke über die Ziegelwiese donnern - am Freitag um 20 Uhr, am Samstag um 16 und 20 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr. Und das Feuerwerkstheater „Versailles reloaded“ am Samstag um 21 Uhr an der Fontänebühne. Die Pyroshow ersetzt das Höhenfeuerwerk, das aufgrund der Waldbrandstufe und der Trockenheit nicht wie gewohnt von der Burg Giebichenstein gezündet wird. Welche Pyrotechnik zum Einsatz kommt, wird kurzfristig aufgrund der Wetterlage entschieden, informiert die Stadt.

Das Fischerstechen der Halloren ist Tradition beim Laternenfest. (Foto: DPA)

Welche Musiker sind auf dem Laternenfest zu hören?

Diese Liste ist sehr lang. Top Acts sind Marc Terenzi und Jay Kahn bei der Radio Brocken Partynacht am Samstag ab 20 Uhr auf der Bühne Ziegelwiese. Auf der Peißnitzbühne rocken parallel ab 19 Uhr unter anderem Shotgun Jones, Moments of love und Starfucker. Radio SAW lädt am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zum Familienpicknick an die Peißnitzbühne. Mit dabei sind dann auch The Firebirds, Annred und Frida („Voicekids“). Zudem gibt es jeden Tag Musik auf der Folkbühne an der Ziegelwiese: John Barden spielt Irish Pub Songs, Gary O’Connor und Cell Art sind am Samstag zu hören.

Welche Angebote gibt es für Kinder beim Laternenfest?

Natürlich den Laternenumzug, der am Freitag und Samstag um 18.30 Uhr auf der Würfelwiese startet. Ebenfalls auf der Würfelwiese können Kinder am Freitag an 16 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr ihre Laternen an einem Stand basteln. Der Zirkus Klatschmohn lädt am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ebenfalls ab 10 Uhr zum Mitmachzirkus auf die Würfelwiese ein. Dort können sich Mädchen und Jungen auf der GP Kinderbaustelle auch als Bauarbeiter ausprobieren. Im Stadtwerke-Dorf auf der Würfelwiese gibt es unter anderem Hüpfburgen und viele Spielmöglichkeiten. Am für den Verkehr gesperrten Neuwerk können Kinder für Kinder bei einem Flohmarkt ihre Schätzchen feilbieten. Ein ganz besonders Angebot ist die SAW-Einschulungsparty auf der Peißnitzbühne am Samstag von 11 bis 17 Uhr. Für die ersten 500 Erstklässler soll es dort eine Überraschung geben. Mit im Programm ist dort auch die Tabea-Tanz-Show sowie ein Zauberer.

Kinder können beim Laternenfest ihre Laternen auch vor Ort basteln. (Foto: Silvio kison

Welche Fahrgeschäfte sind auf dem Rummelplatz zu finden?

Der Schaustellerverband Sachsen-Anhalt ist hier Partner der Stadt. Insgesamt sind neun Fahrgeschäfte aufgebaut, darunter fünf große. Unter anderem gibt es einen Autoscooter und einen „Flipper“ mit zwölf Gondeln, die in eine Flughöhe von 14 Metern aufsteigen und dabei fast 90 Grad Schräglage erreichen bei einer 5g-Beschleunigung und 17 Umdrehungen pro Minute - nichts für schwache Nerven. Überdies gibt es verschiedene Angebote und Fahrgeschäfte für Kinder – unter anderem einen Märchenzirkus.

Gibt es auch wieder ein Entenrennen?

Ja! Halles Bürgermeister Egbert Geier und der Oberbürgermeister aus der Partnerstadt Karlsruhe, Frank Mentrup (beide SPD), werden am Samstag, 15 Uhr, an der Fontäne zehn gelbe „Rennenten“ aus der Fontäne fischen. Die Enten sind zum Preis von einem Euro pro Stück in der Tourist-Info des Stadtmarketings erhältlich und können auch in der „hallesaale-Lounge“ auf der Ziegelwiese erworben werden. Der Erlös kommt dem Verein Kinderplanet zu, der sich in Halle für krebskranke Kinder einsetzt. Ermittelt werden zehn Gewinner, auf die attraktive Preise warten: ein Wochenende im Harz, Dauerkarten für die Haupttribüne des HFC, Jahreskarten für den Bergzoo Halle oder ein Gratis-Wochenende mit einem Elektroauto beispielsweise.

Enten gehen beim Laternenfest für einen guten Zweck an den Start. (Foto: Sascha Graf)

Kommen Studenten und junge Menschen beim Laternenfest auf ihre Kosten?

Wie schon in den Vorjahren ist das Laternenfest auch der Welcome Day für angehende Studenten. An der hallesaale-Lounge an der Fontäne können junge Leute, die in Halle studieren wollen, alles rund um die Studienangebote, Wohnen, Bafög und vieles mehr erfahren. Außerdem sind kostenlose Stadtrundfahrten mit dem Halle-Hopper im Angebot. Abends legt DJ Waslewski auf - und danach kann am Freitag und Samstag ab 23 Uhr in der Palette bei der Laternenfest-Party weiter gefeiert werden.

Warum fällt der Bootskorso aus?

Weil das Riveufer nicht Teil des Festgeländes ist, wird es auch nicht wie sonst einen geleiteten Bootskorso geben. Es stehe Bootsbesitzern aber frei, auch abends beleuchtet auf der Saale unterwegs zu sein, informiert die Stadt. Die Schleusen sollen länger als üblich geöffnet bleiben, zudem gibt es zusätzliche Anlegestellen für die Boote am Saaleufer.