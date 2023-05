Halle (Saale)/MZ - Wie bringt man einen 4,5 Tonnen schweren Koloss von einem Zoo in den anderen? Mit viel Geduld. „Wir haben Abu wochenlang dafür trainiert und ein Dummy der Transportbox aufstellen lassen, damit er sich an den Container gewöhnt“, sagt Tom Bernheim, Sprecher des Bergzoos. Mittwoch wurde der Elefantenbulle – der wohl größte Star auf dem Reilsberg – schließlich in die echte (und klimatisierte) Box gelockt. Mittlerweile ist er in seinem neuen Zuhause, das sein altes ist. Abu lebt nun wieder im Tiergarten Schönbrunn in Wien. Dort wurde er 2001 geboren. 2006 kam er mit Mutter Sabi zur Zucht nach Halle.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.