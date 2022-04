Elbphilharmonie, Europäische Zentralbank oder Flughafen BER - diese Baukletterer aus Halle sind weltweit gefragt

Ein hallesches Unternehmen arbeitet in schwindelerregenden Höhen - die Experten sind auf Baustellen weltweit gefragt. Derzeit sind sie am BER im Einsatz.

Hans Ehrler, Chef der Firma „Hoch oben“, ist als gerüstloser Baukletterer mit seinem Team auf Baustellen in aller Welt unterwegs.

Halle (Saale)/MZ - Nicht immer ist es bei Arbeiten an Gebäuden, Fassaden oder anderen Bauwerken möglich, ein Gerüst aufzustellen - dann kommen die Baukletterer der halleschen Firma „Hoch oben“ ins Spiel. Seit 25 Jahren ist das Team um Geschäftsführer Hans Ehler für Dach- und Montage-, bei Sicherungs- und Reinigungsarbeiten sowie Wartung und Reparaturen in extremen Höhen oder an schwer zugänglichen Orten im Einsatz - und das auch auf internationalem Parkett.