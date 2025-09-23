Drei Sätze à mehrere Wiederholungen: Diese Trainingsdramaturgie strukturiert das neue Buch von Verena Keßler. Mit ihrem kürzlich erschienenen Roman „Gym“ kommt die Autorin aus Leipzig nun für eine Lesung nach Halle.

In der Schwemme in Halle wird Verena Keßler aus ihrem Buch „Gym“ vorlesen.

Halle/MZ. - Gym ist eine englische Abkürzung für das Fitnessstudio. Das, genauer das MEGA GYM, ist die Kulisse, in dem sich die Geschichte in nicht einmal 200 Seiten abspielt. Es geht um eine Frau, die in einem Fitnessstudio anheuert, sich mit der Zeit aber in ihrem wahnhaften Drang nach Anerkennung selbst verliert.