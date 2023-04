Für einen kalten Genuss müssen die Hallenser in diesem Sommer tiefer in die Tasche greifen. Wie Eisdielen und Kunden darauf reagieren.

Halle (Saale)/MZ - In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen in der Saalestadt auf bis zu 21 Grad Celsius. Damit beginnt für viele Hallenser und Gäste endlich die Eissaison. Doch für eine Kugel Vanille, Schoko oder Pistazie müssen die Genießer zum Teil spürbar tiefer als noch vor einem Jahr in die Tasche greifen. Die meisten Eisdielen habe ihre Preise erhöht. Die MZ hat elf Eisverkäufer in den verschiedenen Stadtteilen nach den Gründen sowie ihren neuen Eiskreationen gefragt.