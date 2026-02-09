Der Totalausfall der Saale Bulls hat Folgen: Trainer Raita streicht den freien Tag. Findet er Antworten, damit der Heimvorteil in den Playoffs erreicht wird?

Saale Bulls verlieren 1:7 gegen Tilburg: Wie konnte es zum Debakel kommen?

Max Hermens erzielt in dieser Situation das 4:0 für Tilburg.

Halle/MZ - Zumindest einmal war die neueste Attraktion im Sparkassen Eisdom dann doch noch zu erleben. Elvijs Biezais weihte mit seinem Tor gegen die Tilburg Trappers am Sonntagabend das Nebelhorn ein, das Treffer des Oberligisten aus Halle ab sofort lautstark untermalt. Problem: Als der Lette ins Netz traf, waren bereits 44 Minuten Eishockey gespielt. Noch größeres Problem: Es stand 0:7.