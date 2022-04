Einzelhändler in Halle kämpfen gegen Corona-Folgen

Halle (Saale)/MZ - - An den Jahresbeginn hat Heike Bornschein nie allzu große berufliche Erwartungen. Kunden sind vor Weihnachten viel mehr in Kauflaune, weiß die erfahrene Verkäuferin, die in der Boutique „Kokon“ in der Großen Steinstraße arbeitet. Doch der zweite Corona-Januar hat es für sie in sich, einfach deshalb, weil er auf einen Dezember folgt, in dem die Umsätze in vielen halleschen Geschäften deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. „Unser Glück ist, dass wir schon seit über 20 Jahren hier sind“, sagt Heike Bornschein, froh über die Treue vieler Stammkunden der Boutique, in der es neben Kleidung Dekoratives für Haus und Wohnung zu kaufen gibt.