Einzelhändler in Halle hoffen aufs Weihnachtsgeschäft

Bummeln, schauen, einkaufen - so lief das erste Adventswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Schon vor 13 Uhr warteten die Ersten vor manchen Geschäften: Viele hallesche Einzelhändler haben am zweiten Adventssonntag ihre Läden geöffnet, und die Hallenser nahmen die Möglichkeit zum gemütlichen Bummel gern an. Schon am Sonnabend war die Innenstadt gut gefüllt, viele Kunden zog es in die Geschäfte.