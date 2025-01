Ein 36 Jahre alter Mann hat in einer Straßenbahn in der Merseburger Straße in Halle eine Scheibe zerstört. Auch die Polizei wurde von ihm angegriffen.

36-Jähriger randaliert in Straßenbahn in Halle: Scheibe zerstört - Mann in Klinik

Die Polizei war in einer Straßenbahn in der Merseburger Straße in Halle im Einsatz.

Halle (Saale). - Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstagabend in einer Straßenbahn in der Merseburger Straße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach randalierte ein 36 Jahre alter Mann gegen 21. 35 Uhr in der Straßenbahn und zerstörte eine Scheibe in dem Fahrzeug. Als die Polizisten vor Ort ankamen, soll er auch gegen sie geschlagen und getreten haben, heißt es. Außerdem habe er die Beamten bedroht. Verletzt sei aber niemand worden.

Die Höhe des entstandenen Schadens sei bislang unklar, so die Polizei weiter. Der 36-Jährige sei im Anschluss an den Polizeieinsatz in eine medizinische Einrichtung überführt worden.