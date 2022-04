Einrichtungen in Halle befürchten einen Notstand in der Pflege

Halle (Saale/MZ) - Halle/MZ - Seit 27 Jahren arbeitet die 47-Jährige in dem Beruf. Zunächst als Krankenschwester, heute als Arzthelferin in einer halleschen Hausarztpraxis. Doch im März, wenn die Impfpflicht für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen gilt, könnte es in ihrem Leben eine Wende geben. Denn die Hallenserin will sich nicht impfen lassen. „Ich entscheide, was mit meinem Körper geschieht und nehme dafür auch in Kauf, dass ich meinen Job verliere“, sagt die Arzthelferin. Da sie sich ohnehin von ihrem Arbeitgeber unter Druck gesetzt fühlt, möchte sie ihren Namen nicht in der Zeitung nennen.