Einkaufen und operieren - Klinik zieht ins Einkaufszentrum HEP in Halle ein

Mehr als shoppen: Eine chirurgische Klinik zieht in den HEP. Was der scheidende Manager sagt.

Halle (Saale)/MZ - Im Halleschen Einkaufspark (HEP) in Bruckdorf ist an diesem Morgen nur wenig los. Die Zeiten, in denen täglich rund 15.000 Menschen in das Center strömten, sind vorbei. „Einkaufen wie vor Corona wird es nicht mehr geben. Dazu hat uns die Pandemie zu sehr verändert“, sagt Center-Manager Holger Wandrey. Nach sechs Jahren verlässt er das HEP und wechselt als Chef in einen Einkaufstempel nach Görlitz. Rettet sich der Kapitän vom sinkenden Schiff? „Nein. Das Center ist auf einem guten Weg. Die Eckpfeiler für die Neuausrichtung sind gesetzt“, sagt er.