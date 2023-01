Neuer Konsum-Markt im Mühlwegviertel: Was das Unternehmen in Halle sonst noch plant

Halle (Saale)/MZ - Während in den oberen Geschossen noch gebaut wird, wurde im Erdgeschoss schon feierlich das Band zerschnitten: In der Burgstraße 38 im Mühlwegviertel hat am Donnerstag der neue Konsum-Supermarkt eröffnet. Es ist bereits die fünfte Filiale der Leipziger Genossenschaft in Halle, und das Unternehmen will noch weiter expandieren. Der Markt in der Burgstraße steht außerdem zunächst unter besonderer Beobachtung.