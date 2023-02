Einzelhandel in Sachsen-Anhalt Nach dem Rückzug von Kaufhof: Was andere Kaufhäuser in Halle vorhaben

Ende 2022 hat Galeria Kaufhof seine Filiale im Zentrum von Halle geschlossen. Wie geht es mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt weiter? Peek & Cloppenburg und C & A über ihre Pläne in Halle.